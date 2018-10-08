Возбуждено уголовное дело за побои с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева

После избиения чиновника Минпромторга в «Кофемании» полиция возбудила уголовное дело за побои. На камерах отчетливо видны Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Денис Пак, пострадавший, будет требовать уголовного преследования для тех, кто его избил. Адвокат чиновника — Геннадий Удунян — сказал, что это делали сразу несколько человек. Но начал драку именно нападающий «Зенита»: он взял в руки стул и ударил мужчину по голове.

“Кокорин и Мамаев издевались над моим клиентом по национальному признаку. Оскорбили его честь и достоинство. А когда Денис Климентьевич сделал им замечание, Кокорин взял стул и ударил его по голове. После этого налетели остальные — их было человек десять. Сейчас у моего клиента сотрясение мозга, ушиб левой руки. Мы будем добиваться переквалификации статьи на “Хулиганство”, — говорит Удунян.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Mash