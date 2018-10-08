Возбуждено уголовное дело за побои с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева

Автор: Поршнев Тимофей 0

Александр Кокорин

После избиения чиновника Минпромторга в «Кофемании» полиция возбудила уголовное дело за побои.  На камерах отчетливо видны Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Денис Пак, пострадавший, будет требовать уголовного преследования для тех, кто его избил. Адвокат чиновника — Геннадий Удунян — сказал, что это делали сразу несколько человек. Но начал драку именно нападающий «Зенита»: он взял в руки стул и ударил мужчину по голове.

“Кокорин и Мамаев издевались над моим клиентом по национальному признаку. Оскорбили его честь и достоинство. А когда Денис Климентьевич сделал им замечание, Кокорин взял стул и ударил его по голове. После этого налетели остальные — их было человек десять. Сейчас у моего клиента сотрясение мозга, ушиб левой руки. Мы будем добиваться переквалификации статьи на “Хулиганство”, — говорит Удунян.

Фото: Global Look Press
Источник: телеграм-канал Mash

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига Европы

Расписание матчей «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы 2018/19

Нету

Луиш Нету: «Не сбрасываю со счетов «Спартак» и «Локомотив»

Зенит

«Зенит» представил проморолик к матчу с «Краснодаром»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 