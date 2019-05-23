В чемпионате мира в Катаре примут участие 32 команды

Автор: Дарья Григорьева 0

FIFA

На чемпионат мира в Катаре приедут 32 сборные вместо 48. Эту информацию подтвердила ФИФА. 

«ФИФА и Катар совместно изучили все возможности увеличения числа команд-участниц с 32 до 48 команд путем вовлечения соседних стран в организацию чемпионата мира по футболу 2022 года.

После тщательного и всестороннего процесса консультаций с участием всех заинтересованных сторон был сделан вывод о том, что в нынешних условиях такое предложение не может быть реализовано», — говорится в сообщении федерации.

Ранее в январе 2017 года ФИФА сделала заявление о расширении числа участников чемпионата мира до 48 команд. Произойдет теперь это с 2026 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА

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