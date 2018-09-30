Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч Лиги чемпионов

Автор: Дмитрий Темников 0

Карасев

Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром на встречу 2-го тура Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА. 

39-летний судья будет работать на встрече «Ювентуса» и «Янг Бойз». Помощниками Карасева станут Игорь Демешко, Алексей Лунев, Сергей Иванов и Владимир Москалев. Четвертым арбитром назначен Антон Аверьянов.

Матч «Юве» и «Янг Бойз» состоится 2 октября в Турине. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт УЕФА 

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