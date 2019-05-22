«Реал» продолжает следить за Килианом Мбаппе

«Реал» Мадрид продолжает проявлять интерес к форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Испанский клуб следит за развитием событий вокруг игрока.

Ранее состоялось награждение лучших футболистов по итогам сезона-2018/19. 20-летний нападающий получил приз, который вручают игроку года в Лиге 1. После чего он произнес любопытную речь: «Думаю, что приближаюсь к первому или второму поворотному моменту в карьере. Чувствую, что, наверно, пришло время взять на себя больше ответственности. Надеюсь, в «ПСЖ», для меня это будет большим удовольствием. Возможно, это произойдет в другом месте, в новом проекте».

В Мадриде слова француза восприняли оптимистично. Но парижане выдвинули условие: они не намерены отпускать Мбаппе меньше чем за 250 млн евро.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Франции форвард провел 28 матчей, забил 32 мяча и сделал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe