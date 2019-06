Аарон Уан-Биссака стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Уан-Биссака сменил клубную прописку. Он стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Футболист и клуб заключили пятилетний контракт с опцией продления его на еще один сезон.

Детали финансового характера не уточняются, но есть информация, что трансфер игрока оценивался в 50 млн фунтов. А его зарплата составит 80-90 тыс. фунтов в неделю.

Official: Aaron Wan-Bissaka signs for Manchester United on a five-year contract, with an option to extend for a further year. #mufc [MU] pic.twitter.com/dfmGldyYn1

— United Xtra (@utdxtra) June 29, 2019