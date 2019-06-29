Аарон Уан-Биссака стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Уан-Биссака сменил клубную прописку. Он стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Футболист и клуб заключили пятилетний контракт с опцией продления его на еще один сезон.

Детали финансового характера не уточняются, но есть информация, что трансфер игрока оценивался в 50 млн фунтов. А его зарплата составит 80-90 тыс. фунтов в неделю.

Напомним, Уан-Биссака в завершившимся сезоне АПЛ провел 35 матчей и отдал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

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