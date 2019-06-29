«Арсенал» может продать Пьера-Эмерика Обамеянга

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку. Лондонцы готовы рассмотреть предложения по продаже футболиста.

Как сообщает источник, англичане могут пойти на этот шаг, так как хотят выручить дополнительные средства для усиления состава в это летнее трансферное окно.

Ранее была информация, что форвард обратил на себя внимание китайских клубов, которые сделали выгодное предложение «канонирам». Кроме того «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к игроку. Его «красные дьяволы» рассматривают в качестве возможной замены Ромелу Лукаку.

В завершившимся сезоне АПЛ Обамеянг провел 36 матчей, забил 22 мяча и сделал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Figaro