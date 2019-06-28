Джанлуиджи Буффон согласовал контракт с «Ювентусом»

Голкипер Джанлуиджи Буффон намерен перейти в чемпионат Италии. Он близок к возвращению в «Ювентус».

Как сообщает источник, вратарь согласовал контракт с туринцами на один сезон. Зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год, а также он получит бонусы.

В «ПСЖ» Буффон зарабатывал около 8 млн евро.

Ранее итальянец покинул лидера французского чемпионата. Была информация, что футболист всерьез задумывается о возвращении в Серию А. В завершившимся сезоне Лиги 1 голкипер провел 17 матчей, в шести встречах он сохранил ворота парижан в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter журналиста Ромео Агрести