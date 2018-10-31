«Реал» не включил игроков основы на матч в Кубке Испании

Мадридский «Реал» на официальном сайте клуба разместил состав команды на матч с «Мелильей». На игру команда отправится без нескольких футболистов.

На встречу в рамках 1/16 финала Кубка Испании не поедут некоторые игроки основы. В заявке «сливочных» не оказались защитник Рафаэль Варан, полузащитники Тони Кроос и Лука Модрич, и нападающий Гарет Бэйл.

Состав «Реала» на матч с «Мелильей» выглядит следующим образом:

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Тибо Куртуа;

Защитники: Серхио Рамос, Серхио Регилон, Адриан де ла Фуэнте, Альваро Одриосола, Хави Санчес, Начо Фернандес;

Полузащитники: Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Даниэль Себальос, Франсиско Фойласье;

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Кристо Гонсалес.

Напомним, что в матче Кубка Испании не примет участия защитник Марсело. Футболист получил травму в игре против «Барселоны» (1:5). Сама встреча с «Мелильей» пройдет 31 октября, на стадионе «Мунисипаль Альварес Кларо».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт мадридского «Реала»