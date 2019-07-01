«Челси» выкупил Матео Ковачича у «Реала»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич продолжит выступать за лондонский клуб. Он останется в английской команде.
«Синим» удалось выкупить хавбека у мадридского «Реала». Хорватский игрок подписал с «аристократами» пятилетний контракт, Детали финансового характера остаются неизвестными.
Но есть информация, что футболиста оценивали в 50 млн евро.
Напомним, Ковачич выступал за «Челси» на правах аренды, поэтому клуб мог выкупить его несмотря на трансферный запрет. В завершившемся сезоне АПЛ полузащитник провел 32 матча и отдал две голевые передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Челси»