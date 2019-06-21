Алан Дзагоев: «Рад, что продолжу выступать за ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал продление контракта с московским клубом. 29-летний футболист выступает за московский клуб с 2008 года.

«Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб. ЦСКА – мой дом, я провел в команде много лет и выиграл немало трофеев.

Сейчас самое главное – восстановиться, набрать игровую форму и снова приносить пользу команде. ЦСКА всегда будет первым!» – сказал Дзагоев.

Новое соглашение Дзагоева с ЦСКА рассчитано на два года.

За 11 лет в составе клуба полузащитник провел 342 матча и забил 75 голов. В прошедшем сезоне РПЛ Дзагоев сыграл в семи играх и отдал одну голевую передачу. На данный момент игрок восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в феврале — разрыв крестообразной связки.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ЦСКА