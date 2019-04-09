Джорджо Кьеллини может пропустить матч с «Аяксом» из-за травмы

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил повреждение. У капитана туринского клуба проблемы с икроножной мышцей.

Его участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» под вопросом. Решение примут сегодня в течение дня, крайний срок – завтрашнее утро.

«Ювентус» может настоять на том, чтобы Кьеллини пропустил матч в качестве меры предосторожности – не усугубить травму.

Скорее всего, Массимилиано Аллегри придется выпустить пару центральных защитников Леандро Бонуччи-Даниэле Ругани.

Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года. Итальянский защитник провел 347 игр за кдуб из Турина и забил 23 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport