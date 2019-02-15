Илкай Гюндоган: «Ливерпуль» – фаворит в противостоянии с «Баварией»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мыслями о противостоянии «Ливерпуля» с «Баварией» в Лиге чемпионов. Первый матч между командами состоится во вторник, 19 февраля, на «Энфилде».

«Ливерпуль» проводит выдающийся сезон. Они невероятно стабильны и играют в потрясающий атакующий футбол. По сравнению с предыдущим сезоном, они стали лучше и в защите.

В нескольких последних турах мы немного к ним подобрались, мы в хорошей форме и будем биться с ними за титул.

Я знаю, насколько сложно играть с «Ливерпулем». Поэтому буду честным: считаю «Ливерпуль» фаворитом в противостоянии с «Баварией».

На «Энфилде» они могут создать себе преимущество буквально за один момент, они разовьют скорости, которым нет равных. За 15 минут от них можно пропустить три гола.

Если «Бавария» выстоит в Ливерпуле, дома они могут обыграть любого соперника», – сказал Гюндоган.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild