Победители дивизионов выбыли из борьбы за Кубок Стэнли

«Вашингтон» проиграл «Каролине» (3:4 ОТ) в матче Кубка Стэнли (3-4 в серии) и вылетел из турнира. Таким образом в НХЛ было установлено любопытное достижение.

Все четыре победителя дивизионов выбыли из борьбы за Кубок Стэнли уже в первом раунде. На этом этапе вылетели следующие команды: «Тампа-Бэй» (Атлантический), «Калгари» (Тихоокеанский), «Нэшвилл» (Центральный) и «Вашингтон» (Столичный).

Такое событие произошло впервые в истории НХЛ, в эпоху ее расширения. Напомним, в сезоне-1967/68 лигу впервые разделили на дивизионы.

Фото: Global Look Press

Источник: PR NHL