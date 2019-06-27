«ПСЖ» готов объявить о переходе Эрреры и Сарабии

«ПСЖ» близок к тому, чтобы подписать полузащитников «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреру и «Севильи» Пабло Сарабию. Игроки переберутся в чемпионат Франции.

Сообщается, парижане намерены в ближайшее время подписать двоих футболистов: Эррера перейдет в качестве свободного агента, а Сарабия будет приобретен лидером Лиги 1. Его трансфер оценивается в 18 млн евро, такова сумма отступных.

Обе сделки «ПСЖ» планирует завершить на этой неделе. О переходе игроков клуб объявит уже на следующей.

Напомним, в завершившимся сезоне АПЛ Эррера провел 22 матча, забил два мяча и сделал три голевые передачи. Сарабия отыграл в прошедшем сезоне Примеры 33 встречи, отметился 12 голами и отдал 15 результативных пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe