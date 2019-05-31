Илкай Гюндоган останется в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не будет рассматривать предложения по хавбеку в летнее межсезонье. Руководство «горожан» рассчитывает сохранить в составе 28-летнего полузащитника.

Отмечается, что сам футболист выразил желание покинуть команду, если поступит выгодное предложение. Чемпионы Англии готовы к тому, что игрок откажется от продления контракта.

Таким образом, «Сити» рискует потерять ключевого хавбека уже следующим летом в статусе свободного агента. Впервые проблемы с продлением контракта со своим футболистом у команды Гвардиолы возникли в середине сезона. Тогда Гюндоган заявил о желании перебраться в другой клуб.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч в чемпионате Англии. На его счету 6 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports