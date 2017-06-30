Мак, Эрнани, Молло и Джорджевич покинут «Зенит»

Футболисты «Зенита» Роберт Мак, Эрнани, Йоан Молло и Лука Джорджевич покинут питерский клуб. Под вопросом находится будущее еще нескольких игроков.

Как стало известно еженедельнику «Футбол», кроме вышеуказанных футболистов питерский клуб может расстаться с защитниками Ибрагимом Цаллаговым и Иваном Новосельцевым, а также с хавбеком Маурисио.

Еще один футболист «Зенита» Александр Рязанцев сейчас находится в расположении пермского «Амкара».

Пополнить состав команды Роберто Манчини может нападающий «Чертаново» Николай Прудников, который полетел на сбор вместе с «Зенитом». Нападающий Андрей Панюков также сумел произвести впечатление на тренерский штаб, однако у него имеются проблемы с лишним весом, из-за чего с ним пока не готовы подписать контракт.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

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