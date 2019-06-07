Бруну Фернандеш может перейти в «Тоттенхэм»

Хавбек «Спортинга» Бруну Фернандеш может перебраться в чемпионат Англии. В услугах 24-летнего полузащитника заинтересован «Тоттенхэм».

«Шпоры» включились в борьбу за капитана «Спортинга» Бруну Фернандеша. Руководство лондонского клуба намерено усилить атакующую линию этим летом.

Датчанин Кристиан Эриксен с большой долей вероятности покинет клуб в ближайшее межсезонье. Таким образом, лондонцы хотят закрыть проблемную позицию в полузащите.

Сообщается, что Мигел Пиньо, агент полузащитника сборной Португалии, уже прибыл в Лондон на переговоры со «шпорами». Возможная сумма трансфера пока не разглашается.

В прошедшем сезоне Фернандеш провел 33 матча в чемпионате Португалии. На его счету 20 голов и 13 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Correio da Manhã