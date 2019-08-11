Донни ван де Бек о переговорах с «Реалом»: «Надеюсь, все разрешится как можно скорее»

22-летний хавбек по-прежнему может покинуть чемпионат Голландии. Полузащитник «Аякса» может перейти в «Реал».

Игрок сборной Голландии отметил, что переговоры с мадридским клубом действительно ведутся. Однако, о полноценном трансфере говорить пока рано.

«Переговоры продолжаются. Надеюсь, все разрешится как можно скорее. Не отрицаю, что идет работа по моему будущему, но сейчас могу лишь сказать, что сыграю против ПАОК во вторник», – сказал ван де Бек.

Напомним, ранее стало известно о предложении «сливочных» в размере 55 миллионов евро. Однако, голландский клуб хотел бы выручить за молодого футболиста большую сумму.

В прошедшем сезоне Донни провел 34 матча в чемпионате Голландии. На его счету 9 голов и 12 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: El Chiringuito