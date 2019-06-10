Донни ван де Бек может перейти в «Рому»

Хавбек «Аякса» Донни ван де Бек может перебраться в чемпионат Италии. В услугах 22-летнего полузащитника заинтересована «Рома».

Сообщается, что в покупке голландца заинтересован лично Паулу Фонсека, который, в ближайшее время должен возглавить клуб. Сообщается, что «Аякс» рассчитывает выручить за голландца не менее 50 миллионов евро.

Помимо ван де Бека в трансферные планы римлян входит полузащитник «Бенфики» Флорентину. В рассчитанном до 2023 года контракте футболиста прописаны отступные в размере 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне ван де Бек провел 34 матча в чемпионате Голландии. На его счету 9 голов и 12 результативных передач. Флорентину сыграл 11 игр в португальском первенстве, отметившись одним забитым мячом.

Фото: Global Look Press

Источник: La Repubblica