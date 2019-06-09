Мексиканский «Тигрес» близок к подписанию Алана Дзагоева

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев может перебраться в мексиканский чемпионат. В услугах 28-летнего полузащитника заинтересован «Тигрес».

Отмечается, что Дзагоев может присоединиться к «Тигрес» на правах свободного агента. Действующее соглашение игрока с «армейцами» действует до 1 июля текущего года.

Таким образом, Алан может стать первым российским игроком, который сыграет в чемпионате Мексики. Сейчас хавбек восстанавливается после разрыва крестообразной связки, полученного в феврале.

Всего футболист провел 250 матчей за ЦСКА, в которых забил 52 гола и отдал 71 результативный пас. В прошедшем сезоне футболист провел 7 матчей в чемпионате России. На его счету одна результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: El Universal