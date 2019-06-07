Сесар Аспиликуэта находится в шорт-листе «Интера»

Автор: Анатолий Акулов 0

Сесар АспиликуэтаЗащитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перебраться в чемпионат Италии. В услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Интер».

Новый главный тренер миланцев Антонио Конте настаивает на подписании игрока сборной Испании. Напомним, Сесар знаком ему по совместной работе в лондонском клубе.

Отмечается, что «Интер» планирует приобрести еще одного испанца. Клуб уже сделал запрос в «Реал» по поводу защитника Начо Фернандеса.

В прошедшем сезоне Аспиликуэта провел 38 матчей в чемпионате Англии. В его активе 1 гол и 6 результативных передач. Фернандес сыграл в Испании 20 игр, в которых отметился ассистом.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку – основной кандидат в шорт-листе «Интера» в случае прихода Конте

«Интер» намерен купить Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку cогласовал контракт с «Интером»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 