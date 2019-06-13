«Сент-Луис» впервые выиграл Кубок Стэнли

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. В финальном матче серии против «Бостон-Брюинз» «блюзмены» одержали победу со счетом 4:1.

«Сент-Луис» победил «Бостон» (4:1) в 7-м матче финала Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3. Напомним, в составе «блюзменов» выступают российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

В финальном матче российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Его одноклубник Иван Барбашев очков не набрал.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал

7-й матч

«Бостон» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Голы: О`Райлли — 8 (Боумистер, Пьетранджело), 16:47 — 0:1. Пьетранджело — 3 (Шворц), 19:52 — 0:2. Шенн — 5 (Тарасенко, Шворц), 51:25 — 0:3. Сэнфорд — 1 (Перрон, О`Райлли), 55:22 — 0:4. Гржельчик — 4 (Крейчи), 57:50 — 1:4.

Отметим, этот трофей стал первым в истории «Сент-Луиса». Ранее «блюзмены» трижды выходил в финал турнира – в 1968, 1969, 1970 годах.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс