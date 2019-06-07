Альваро Мората: «В «Челси» на тренировках не ждал обратного паса, если отдавал мяч партнеру»

Испанский нападающий поделился впечатлениями от нахождения в составе мадридского «Атлетико». Футболист намерен остаться в Примере и по окончании аренды.

Напомним, права на 26-летнего нападающего принадлежат лондонскому «Челси». Испанец рассказал об английском периоде карьеры.

«Я прошу лишь одного, и говорил это «Атлетико»: пожалуйста, сделайте все возможное как можно скорее. Я просто хочу остаться здесь. Переход в «Атлетико» – это лучшее, что могло случиться в моей жизни», — признался форвард.

«Я провел ужасное время в Лондоне. В конце я даже тренировался один. Я говорил с , и он говорил мне некоторые вещи, которые, как я знал, складывались по-другому. Я был на нервах, моя жена была шокирована», — отметил футболист.

«В «Челси» даже настало время, когда мои одноклубники, за исключением испанцев… Что ж, вы понимаете, все бывает не так, когда ты играешь. Ты знаешь, что если ты отдашь пас человеку, но он не вернет мяч. И ты не даешь пас. Любой, кто играл в футбол, поймет меня», — сказал Мората.

«И в итоге я просто не мог контролировать ситуацию. Это не хорошо или плохо, не попытка повеселиться или побеспокоиться. Это уверенность, которую тебе придают одноклубники, клуб. И я нашел это в «Атлетико», – добавил он.

Мората перебрался в чемпионат Испании этой зимой. Вторую часть сезона форвард провел в Мадриде. За это время он сыграл 15 матчей за «индейцев». В его активе 6 голов и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal