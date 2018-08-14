Тьемуэ Бакайоко на правах аренды переходит в «Милан»

Полузащитник лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко продолжит карьеру в «Милане». 23-летний французский полузащитник проведет год в стане «россонери» на правах аренды.

Бакайоко проведет в Италии сезон-2018/19, после чего «Милан» сможет воспользоваться опцией выкупа игрока. Сумма выкупа в соглашении между клубами составляет € 35 млн.

Тьемуэ Бакайоко перешел в «Челси» из «Монако» летом 2017 года. За трансфер хавбека синие заплатили «монегаскам» 40 миллионов евро. До «Монако» француз выступал за «Ренн».

В прошлом сезоне Бакайоко принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами, а также получил 4 желтые карточки.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Милана»