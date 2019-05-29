«Зенит» и «Спартак» намерены приобрести полузащитника «Фенербахче» Миху Зайца

Российские клубы проявляют интерес к полузащитнику «Фенербахче» Михе Зайцу. За игрока сборной Словении готовы побороться петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

За 24-летнего игрока клубы готовы предложить от 8 до 10 миллионов евро.

Зайц перешел из «Эмполи» в «Фенербахче» в 2019 году. В нынешнем сезоне словенский футболист принял участие в 10 матчах чемпионата Турции и забил 2 гола. С 2016 года Зайц выступает в составе национальной команды Словении.

Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Спартак» завершил сезон на 5-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Milliyet