Хавбек сборной Англии Фабиан Делф улетел домой на роды жены

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о возвращении полузащитника Фабиана Делфа домой. Игрок полетел на роды своей жены.

28-летний хавбек «Манчестер Сити» после игры с Бельгией (0:1) отправился в Англию, чтобы помочь жене подготовиться к родам. Они ждут появления на свет третьего ребенка.

«Это уникальный день, когда рождается ребенок. Есть вещи поважнее футбола, и одна из них – семья. Я думаю, он должен быть там ради своей семьи.

Возможно, он к нам вернется, все зависит от родов его жены. Но я считаю, надо правильно расставлять приоритеты», – сказал тренер.

Англия в матче 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет против Колумбии в Москве.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт ЧМ-2018