Антуан Гризманн не намерен выполнять требования «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не собирается отправляться на предсезонную подготовку вместе с «матрасниками». Он не хочет выполнять их указания.

Игрок планирует дождаться трансфера в «Барселону». А следовать требованиям мадридского руководства не намерен.

Ранее «Атлетико» обвинил каталонцев и футболиста в неуважении. Кроме того клуб настоятельно попросил француза вернуться в расположение команды к 7 июля.

«Матрасники» отказываются вести дальнейшие переговоры по Гризманну. Также они выдвинули условие сине-гранатовым: «Барселона» сможет заполучить футболиста только после того, как каталонцы выплатят полную сумму отступных в размере 120 млн евро.

Напомним, в прошедшем сезоне Примеры форвард отыграл 37 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe