Бенжамен Павар: «Бавария» купила меня не за гол Аргентине»

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар прокомментировал предстоящий трансфер в «Баварию». 22-летний француз подписал контракт с мюнхенским клубом 9 января текущего года.

«Чувствую себя очень хорошо. Только сейчас начинаю осознавать, что я чемпион мира. Я очень комфортно с этим справляюсь и остаюсь самим собой».

«Надеюсь, еще раз пробью так же, как это было в матче с Аргентиной на чемпионате мира 2018 года. Каждый раз, когда получаю мяч, я слышу реакцию болельщиков, и у меня появляется такая мысль.

Но не будем забывать, что «Бавария» подписала меня не из-за этого удара, а потому, что я один из лучших защитников бундеслиги.

Я хорош в игре в защите и в плане техники тоже. Отказать «Баварии» нельзя», – рассказал француз.

Павар выступает за «Штутгарт» с 2016 года. Защитник провел 80 игр и забил два гола. До перехода в немецкий клуб Павар один сезон провел в «Лилле».

На чемпионате мира 2018 года, прошедшем в России, французский защитник стал победителем турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News