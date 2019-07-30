Николя Пепе сегодня пройдет медосмотр для «Арсенала»

Африканский полузащитник может продолжить карьеру в Англии. В услугах 24-летнего ивуарийца заинтересован «Арсенал».

Хавбек «Лилля» сегодня пройдет медобследование для лондонского клуба. По итогам осмотра с футболистом будет подписано долгосрочное соглашение.

«Канониры» заплатят за Пепе 80 миллионов евро, не считая бонусов. 24-летний игрок заключит с лондонцами 5-летний контракт.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 38 матчей в чемпионате Франции. На его счету 22 гола и 14 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Жоэля Доменигетти