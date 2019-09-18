Криштиану Роналду: «В 11 лет по вечерам очень хотелось есть, я ходил в «Макдоналдс»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о непростом детстве в Лиссабоне. Португальский футболист является воспитанником академии «Спортинга».

«Знаете, когда мне было 11, у нас не было денег. Мы жили в интернате. Семья осталась на Мадейре, поэтому я видел их раз в три месяца. Без семьи было очень тяжело.

По вечерам нам очень хотелось есть, мы ходили в соседний «Макдоналдс» и стучались в заднюю дверь: «Осталось что-нибудь?». Эдна и еще две девушки отдавали еду нам.

Я пытался найти их, общался с людьми в Португалии, но мне так и не удалось. А тот «Макдоналдс» закрылся. Надеюсь, интервью поможет их найти. Я буду очень рад. Хочу пригласить их в Турин или Лиссабон на ужин. Хочу дать что-то взамен.

Я никогда не забуду, что они для меня сделали, очень ценю это. Не представляете, как для меня это важно», – сказал Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN