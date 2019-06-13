«Атлетико» проявляет интерес к Джовани Ло Чельсо

Аргентинский хавбек «Бетиса» Джовани Ло Чельсо может сменить клуб этим летом. В услугах 23-летнего полузащитника заинтересован мадридский «Атлетико».

Сообщается, что три недели назад «матрасники» уже делали предложение о переходе аргентинца. Трансферная сумма могла достичь 55 млн. евро при определенных спортивных результатах.

«Бетис» данное предложение не убедило. Руководство клуба хочет сохранить одного из лидеров команды на следующий сезон. Помимо мадридцев, игрока хочет приобрести лондонский «Тоттенхэм».

В прошедшем розыгрыше испанской Примеры хавбек провел 32 матча. В его активе 9 голов и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: As