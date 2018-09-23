Вернблум и Промес желают удачи своим бывшим клубам в предстоящем дерби

Сегодня в рамках 8-го тура РПЛ состоится матч ЦСКА и «Спартака». Понтус Вернблум и Квинси Промес пожелали удачи своим экс-клубам в московском дерби.

Шведский полузащитник ПАОК обратился к красно-синим через Twitter: «Вышел на связь, чтобы пожелать вам удачи сегодня. Это, конечно, самые крутые игры в сезоне, вы все об этом знаете. Уверен, вы обыграете их. Подходите к матчу с холодным рассудком. Выходите на поле и сделайте их! К сожалению, не смогу посмотреть игру, так как у меня матч, но, уверен, вы победите. Удачи!».

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Напомним, оба игрока перешли из российских клубов этим летом. Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет сегодня на «ВЭБ-Арене», начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер ПФК ЦСКА , Instagram-аккаунт Квинси Промеса