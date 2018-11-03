Клопп: «Это самый захватывающий сезон в чемпионате Англии»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал нынешний сезон АПЛ самым непредсказуемым за последние годы. Он также отметил, что сейчас необходимо его клубу, чтобы добиться нужного результата.

«Это самый захватывающий сезон в чемпионате Англии за последние годы. В Германии все постоянно жаловались на «Баварию», потому что всегда уже знали чемпиона к октябрю. В прошлом году несколько команд показали действительно хорошую игру, но никто не мог догнать «горожан», потому что разрыв к ноябрю стал огромным. Сейчас нам не важно, чем занимаются другие команды, когда мы с ними не играем. Мы сосредоточены на себе. Это единственный способ, который может привести «Ливерпуль» к нужному результату» — заявил Юрген Клопп

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph