Клопп: «Это самый захватывающий сезон в чемпионате Англии»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал нынешний сезон АПЛ самым непредсказуемым за последние годы. Он также отметил, что сейчас необходимо его клубу, чтобы добиться нужного результата. 

«Это самый захватывающий сезон в чемпионате Англии за последние годы. В Германии все постоянно жаловались на «Баварию», потому что всегда уже знали чемпиона к октябрю. В прошлом году несколько команд показали действительно хорошую игру, но никто не мог догнать «горожан», потому что разрыв к ноябрю стал огромным. Сейчас нам не важно, чем занимаются другие команды, когда мы с ними не играем. Мы сосредоточены на себе. Это единственный способ, который может привести «Ливерпуль» к нужному результату» — заявил Юрген Клопп

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Юрген Клопп: «Не помню, чтобы Неймар и Ди Мария имели много моментов»

Юрген Клопп: «Первый гол «Челси» забил из офсайда»

Садио Мане

Садио Мане перенес операцию на руке

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 