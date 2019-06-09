«Манчестер Юнайтед» сделал запрос о трансфере Эрона Уан-Биссаки

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Кристал Пэлас» Аарона Уан-Биссаку. Клуб из Манчестера сделал существенное предложение о трансфере 21-летнего англичанина.

«Юнайтед» нуждается в долгосрочной замене Антонио Валенсии, который летом покинет клуб.

У Уан-Биссаки есть контракт на три года с «Кристал Пэлас», при этом клуб не хочет продавать игрока. Однако, как отмечается, крупное предложение «МЮ» может изменить ситуацию.

Защитник дебютировал за «Пэлас» в феврале 2018 года, став регулярным игроком основы. В этом сезоне на его счету 39 матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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