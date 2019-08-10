Алиссон не примет участия в матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму голкипера Алииссона. Бразилец получил повреждение в матче с «Норвичем», и был заменен на 38-й минуте встречи.

Игра завершилась победой мерсисайдцев со счетом 4:1.

«Увидим, насколько серьезная у него травма. Он повредил икроножную мышцу.

Алиссон не смог продолжить матч, а подобное никогда не было хорошим знаком. В среду он не сыграет», – сказал Клопп.

В среду, 14 августа, «Ливерпулю» предстоит матч с «Челси» за Суперкубок Европы. Команда Юргена Клоппа 2 июня стала победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналистки Мелиссы Редди