Алиссон Бекер: «Мне осталось вернуть свою силу»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер рассказал о восстановлении после травмы. Бразилец получил травму в матче первого тура английской Премьер-Лиги.

«Мерсисайдцы» встречались с «Норвичем». Команда Юргена Клоппа победила со счетом 3:1, а сам Алиссон был заменен на 39-й минуте.

«Я иду вперед и думаю, что я почти готов. Могу выходить на поле и участвовать в тренировках, чувствую себя хорошо. Чувствую уверенность в своих силах, теперь нужно ее вернуть.

Еще две недели назад я не мог толком ходить. Теперь я бегаю, прыгаю на правой ноге, которая была повреждена. Я очень рад этому.

Когда наблюдаю за нашими матчами со стороны, очень хочу вернуться на поле. Я хочу помогать своей команде, не могу дождаться, когда снова выйду на поле», — сказал бразилец.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт клуба «Ливерпуль»