Серхио Агуэро не попал в стартовый состав на матч с Нигерией

Автор: Дмитрий Темников 0

Главные тренеры Нигерии и Аргентины объявили стартовые составы на заключительный матч группового этапа ЧМ-2018. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. 

Нигерия: Узохо, Идову, Омеруо, Балогун, Трост-Эконг, Ндиди, Мозес, Этебо, Оби Микел, Ихеаначо, Муса.

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Отаменди, Рохо, Маскерано, Банега, Перес, Ди Мария, Игуаин, Месси.

Ранее сообщалось, что состав на заключительную игру в группе D будет выбирать не главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли, а сами игроки. Пока южноамериканская сборная набрала один балл и занимает последнее место в квартете, поэтому для выхода в 1/8 финала ей необходимо побеждать у нигерийцев.

Фото: Global Look Press
Источник: официальные твиттеры сборных Нигерии и Аргентины

 

 

 

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