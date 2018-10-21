Лопетеги может в скором времени покинуть «Реал»

Автор: Дарья Григорьева 0

Хулен Лопетеги

Хулен Лопетеги может покинуть «Реал» в ближайшее время. Кандидат на его замену — бывший игрок «сливочных» Сантьяго Солари.

По сообщениям испанских СМИ стало известно, что Лопетеги не собирались уволить до матча с «Викторией» Пльезень. Однако вероятность его отставки растет. На данный момент, Солари — возможный сменщик Лопетеги — тренирует «Кастилью». Его руководство «Реала» посчитало более престижным кандидатом, чем Антонио Конте и Лораном Бланом.

Кроме того, «Реал» не забывает о Маурисио Почеттино. Клуб пытался подписать его еще этим летом.

Напомним, что Хулен Лопетеги возглавил «Реал» в 2018 году.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Антонио Конте

Антонио Конте может возглавить «Реал»

Флорентино Перес встретился с Хуленом Лопетеги после игры с «Леванте»

«Реал» начал переговоры с Антонио Конте сразу после поражения от ЦСКА

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 