Лопетеги может в скором времени покинуть «Реал»

Хулен Лопетеги может покинуть «Реал» в ближайшее время. Кандидат на его замену — бывший игрок «сливочных» Сантьяго Солари.

По сообщениям испанских СМИ стало известно, что Лопетеги не собирались уволить до матча с «Викторией» Пльезень. Однако вероятность его отставки растет. На данный момент, Солари — возможный сменщик Лопетеги — тренирует «Кастилью». Его руководство «Реала» посчитало более престижным кандидатом, чем Антонио Конте и Лораном Бланом.

Кроме того, «Реал» не забывает о Маурисио Почеттино. Клуб пытался подписать его еще этим летом.

Напомним, что Хулен Лопетеги возглавил «Реал» в 2018 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca