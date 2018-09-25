Футболист «Бетиса» искал свой зуб по всему стадиону

Во время матча 5-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Атлетиком» произошел курьезный случай. Защитник команды из Бильбао Юри Берчиче случайно локтем выбил зуб защитнику «Бетиса» Франсису Герреро.

После игры поиском выбитого зуба занялись работники стадиона, боллбои, штаб «Бетиса» и сам футболист. В конце концов, кто-то из пожилых сотрудников арены разглядел в траве зуб футболиста и вернул его игроку.

En busca del diente perdido.#ElDíaDespués pic.twitter.com/2m84O7M1YW — El Día Después en Movistar+ (@ElDiaDespues) September 24, 2018

Матч закончился вничью (2:2) с удалением Маркела Сусаэты и упущенной победой басков после двух быстрых голов.

После пяти туров «Бетис» занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры, а «Атлетик» располагается строчкой выше.

Фото: Global Look Press

Источник: El Día Después en Movistar+