Футболист «Бетиса» искал свой зуб по всему стадиону

Автор: Михаил Серебряков 0

Франсис Герреро

Во время матча 5-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Атлетиком» произошел курьезный случай. Защитник команды из Бильбао Юри Берчиче случайно локтем выбил зуб защитнику «Бетиса» Франсису Герреро.

После игры поиском выбитого зуба занялись работники стадиона, боллбои, штаб «Бетиса» и сам футболист. В конце концов, кто-то из пожилых сотрудников арены разглядел в траве зуб футболиста и вернул его игроку.

Матч закончился вничью (2:2) с удалением Маркела Сусаэты и упущенной победой басков после двух быстрых голов.

После пяти туров «Бетис» занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры, а «Атлетик» располагается строчкой выше.

Фото: Global Look Press
Источник: El Día Después en Movistar+

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