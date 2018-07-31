«Эвертон» интересуется Маркосом Рохо

Автор: Михаил Серебряков 0

Рохо

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру в «Эвертоне». Мерсисайдский клуб интересуется Рохо, но трансфер могут сорвать его требования по зарплате.

В «МЮ» он получает 120 тысяч фунтов в неделю, эту сумму «Эвертон» платить не готов.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью хочет освободить место в составе для нового приобретения и готов отпустить Рохо. «Юнайтед» готов продать его примерно за 20 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне аргентинец провел за «Манчестер Юнайтед» 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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