«Эвертон» интересуется Маркосом Рохо

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру в «Эвертоне». Мерсисайдский клуб интересуется Рохо, но трансфер могут сорвать его требования по зарплате.

В «МЮ» он получает 120 тысяч фунтов в неделю, эту сумму «Эвертон» платить не готов.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью хочет освободить место в составе для нового приобретения и готов отпустить Рохо. «Юнайтед» готов продать его примерно за 20 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне аргентинец провел за «Манчестер Юнайтед» 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph