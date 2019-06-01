Себастьян Шиманьский перешел в московское «Динамо»

Полузащитник польской «Легии» продолжит карьеру в чемпионате России. «Динамо» договорилось о подписании 20-летнего игрока.

Трансфер молодого футболиста стал рекордным в истории польского клуба. Москвичи заплатили за Шиманьского 5,5 млн. евро, а с учетом бонусов сумма может возрасти до 7 млн. евро.

Хавбек сборной Польши прокомментировал свой переход в столичную команду. «Меня переполняют радостные эмоции. Я счастлив оказаться в таком большом клубе, как московское «Динамо». С нетерпением жду дебюта за свой новый клуб», — cказал Себастьян.

Надеюсь принести максимум пользы «Динамо» и помочь команде в достижении поставленных целей. Уверен, что продолжу прогрессировать здесь и совершенствовать своё мастерство», — добавил он.

В прошедшем сезоне Шиманьский провел 34 матча в чемпионате Польши. На его счету 2 гола и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Динамо» (Москва)