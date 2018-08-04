Премьер-лига. 2-й тур. «Локомотив» и «Спартак» не забили голов

Центральный матч второго тура российской Премьер-лиги состоялся на «РЖД Арене», где действующий чемпион страны «Локомотив» принимал «Спартак». Обе команды не сумели забить ни одного мяча.

Премьер-лига. 2-й тур

ЛОКОМОТИВ – СПАРТАК – 0:0 (0:0)

Москва. 4 августа.

Стадион: «РЖД Арена». 22027 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук (Баринов, 68), Ан. Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 90).

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Жиго, Ещенко, Глушаков (Попов, 73), Фернандо, Зобнин, Промес, Ташаев (Самедов, 86), Зе Луиш (Адриано, 68).

Предупреждения: Ташаев (27), Промес (52), И. Денисов (60), Фернандо (79), Боккетти (80), Ещенко (90).

3 (2) удары (в створ) 13 (6)

6 фолы 20

1 угловые 5

1 офсайды 0

45 % владения мячом % 55

«Красно-белые» с самого начала стали штурмовать ворота Гильерме. Вернейший момент не использовал Промес, вышедший один на один после распасовки с Зе Луишем. «Локомотив» на 14-ой минуте ответил хорошей комбинационной атакой, но Фернандеш пробил с острого угла. Во втором тайме «Спартак» продолжил владеть мячом, «Локомотив» же пытался сыграть на контратаках. Замена Зе Луиша на Луиса Адриано дала новое дыхание атаке «красно-белых». Первым же касанием в игре бразилец едва не забил, пробив с пяти метров в Гильерме. Имел возможность забить и «Локомотив» со штрафного, но мяч попал в стенку. Итог — 0:0 на «РЖД Арене». «Локомотив» не может забить в четвертой игре подряд, «Спартак» вторую игру сыграл на ноль.

Фото: Официальный Твиттер «Спартака»