«Марсель» – первый за 14 лет французский клуб, вышедший в финал еврокубка

«Марсель» обыграл «Ред Булл Зальцбург» в 1/2 финала Лиги Европы. Клуб стал первой французской командой за 14 лет, вышедшей в финал еврокубка.

Для клуба этот финал станет 3-м в Кубке УЕФА / Лиге Европы в истории и первым – с 2004 года. Оба раза до этого «Марсель» уступил в решающем матче.

«Марсель» является единственным в истории Франции победителем Лиги чемпионов – в финале-1992/93 был обыгран «Милан» (1:0).

В последний раз французские клубы доходил до еврокубкового финала в сезоне-2003/04. Тогда «Марсель» в финале Кубка УЕФА проиграл «Валенсии» (0:2), а другой представитель лиги 1 «Монако» в финале ЛЧ уступил «Порту» (0:3).

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru