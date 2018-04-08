Квинси Промес оформил самый быстрый хет-трик в эпоху РФПЛ

Автор: Тимофей Поршнев 0

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Хет-трик Промеса продолжает бить рекорды. Это самый быстрый хет-трик в истории РФПЛ.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оформил хет-трик в матче 25-го тура чемпионата России против «Анжи» на 27-й минуте.

В истории российской футбольной премьер-лиги никому не удавалось оформить хет-трик так быстро. Лучший результат принадлежал армейцу Зорану Тошичу, отправившему третий мяч в ворота «Краснодара» на 39-й минуте.

Зато по меркам чемпионата России результат Промеса не является даже клубным рекордом. Владимир Бесчастных забивал три гола «Крыльям» за 20 минут. А динамовец Антон Хазов в 2001 году трижды огорчил «Факел» уже к 12-й минуте встречи.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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