«Интер» объявил о трансфере Раджи Наингголана

«Интер» подтвердил переход полузащитника Раджи Наингголана из «Ромы». Бельгиец заключил с миланским клубом контракт до 30 июня 2022 года.

Ранее стало известно, что трансфер 30-летнего хавбека обойдется «нерадзурри» в 24 миллиона евро, плюс в Рим отправятся защитник Давиде Сантон и 18-летний хавбек Николо Дзаньоло.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Интера»