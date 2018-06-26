«Интер» объявил о трансфере Раджи Наингголана

«Интер» подтвердил переход полузащитника Раджи Наингголана из «Ромы». Бельгиец заключил с миланским клубом контракт до 30 июня 2022 года.
È ufficiale! 📣✍️@OfficialRadja
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Qui tutti i dettagli 👉 https://t.co/21igVjl7vB#WelcomeNinja #InterIsHere #FCIM pic.twitter.com/gMb1rRvbVW
— Inter (@Inter) June 26, 2018
Ранее стало известно, что трансфер 30-летнего хавбека обойдется «нерадзурри» в 24 миллиона евро, плюс в Рим отправятся защитник Давиде Сантон и 18-летний хавбек Николо Дзаньоло.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Интера»