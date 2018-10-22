Ловчев: «Сборной России не нужно, чтобы Черчесов сейчас совмещал посты в национальной команде и клубе»

Автор: Дарья Григорьева 0

евгений ловчев

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию в «Спартаке». Он отметил, что Черчесов нужнее сборной России.

«Вдумайтесь, у Черчесова сейчас всё хорошо со сборной, тренер номер один в стране. Зачем ему надо окунаться в сегодняшний «Спартак»? Сборной России не нужно, чтобы Черчесов сейчас совмещал посты в национальной команде и клубе» — заявил Евгений Ловчев.

Напомним, что сегодня с поста главного тренера «Спартака» уволен Массимо Каррера. В качестве вероятной замены итальянца рассматривается Станислав Черчесов.

Фото: Global Look Press
ИсточникТелеканал «360»

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