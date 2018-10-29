Месси отмечает триумф «Барсы»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси присоединился к празднованию триумфа команды. Каталонский клуб разгромил «Реал» (5:1).

Футболист сделал пост в Инстаграме, где поздравил команду с победой и отдельно тепло отозвался о Суаресе. Уругваец оформил хет-трик в ворота «сливочных».

«Празднуем триумф и три впечатляющих гола Суареса! Поздравляю всех»- написал Месси в Инстаграме.

Напомним, что Лионель Месси получил травму в матче против «Севильи».

По результатам вчерашней встречи в рамках 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» занимает первую строчку с 21 очком. «Реал» располагается на девятом месте, имея в активе 14 очков.

Фото: Global look Press

Источник: Официальный Инстаграм Лионеля Месси