«Интер» лишил Мауро Икарди капитанской повязки

В итальянском «Интере» сменился капитан. Вместо лидера атак Мауро Икарди повязку теперь будет носить вратарь Самир Ханданович.

В последнее время отношения между главной звездой «нерадзурри» и руководством клуба накалились из-за нового контракта. Агент и жена Икарди – Ванда Нара на днях заявила: «Хочется, чтобы «Интер» больше защищал Мауро, иногда в клубе происходят неприятные вещи. Я никогда не требовала продления контракта. Спешить некуда, по договору остается еще два года».

В итальянской прессе появляется разная информация. Corriere dello Sport сообщала, что новый контракт сроком до 2023 года с зарплатой в 6 млн евро в год, уже подписан, а старый — до середины сезона-2021/2022 (с отступными в 110 миллионов евро). La Gazzetta dello Sport наоборот отмечала, что руководство «Интера» отказалось общаться с Вандой Нара, требующей для мужа зарплату в 7,5 млн евро в год без учета бонусов, попросив Икарди сменить агента.

Главный тренер миланского клуба Лучано Спаллетти отмечает, что семиматчевая безголевая серия Мауро Икарди связана с отсутствием ясности с новым контрактом с «Интером». «Необходимо сесть и поговорить о том, чего мы избегали и тянули месяцами», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. Аргентинский нападающий провел 179 игр и забил 109 голов. В услугах аргентинского нападающего заинтересованы «Реал» и «Атлетико».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер клуба «Интер»