Себастьян Дриусси и Малком не сыграют против «Спартака»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник Малком и нападающий Себастьян Дриусси не примут участие против «Ахмата». Встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге.

Оба футболиста получили повреждения в матче 5-го тура РПЛ против «Динамо». Встреча, прошедшая в Москве, закончилась победой зенитовцев со счетом 2:0.

Дриусси из-за травмы, полученной в первом тайме, не смог продолжить матч. После перерыва его заменил Малком.

Порвждение Малкома стало следствием столкновения с Артуром Юсуповым. Полузащитник после фола на бразильце получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Предварительный срок восстановления игроков – 3-4 недели.

Таким образом, оба футболиста также не сыграют со «Спартаком» в восьмом туре РПЛ. Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Зенита»

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