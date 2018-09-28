Славен Билич возглавил клуб из Саудовской Аравии

Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич возглавил «Аль-Иттихад»​. 50-летний хорват на этом посту сменил аргентинца Рамона Диаса.

Соглашение с хорватским специалистом рассчитано до конца сезона. Напомним, Билич возглавлял «Локомотив» с 2012 по 2013 год. Клуб расторг с тренером контракт 17 июня 2013 года.

Также он тренировал турецкий «Бешикташ», с которым дважды выигрывал бронзовые медали национального чемпионата

В первых четырех турах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» набрал одно очко.

Welcome to Ittihad Bilic pic.twitter.com/SHUoyqXj9d — Ittihad Club (@ittihad_en) September 27, 2018

Последним местом работы Билича был «Вест Хэм», который он возглавлял с июня 2015 по ноябрь 2017 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Аль-Иттихад»